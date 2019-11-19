特斯拉：中国制造Model 3在本周五全面到店

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息：11月19日，特斯拉中国正式宣布，中国制造特斯拉Model 3车型将在本周五(11月22日)全面到店，特斯拉称届时全国消费者可以登陆特斯拉中国官网tesla.cn或前往各地特斯拉体验中心进行咨询或体验。

特斯拉中国还介绍，特斯拉Model3 标准续航升级版(中国制造)也将闪耀亮相本届广州国际汽车展览会，正式与公众见面。

Model3 标准续航升级版(中国制造)延续了Model3 系列的产品精髓，拥有简洁的未来设计、出色的产品性能和前卫的智能科技。该车型续航里程为 460 公里(NEDC预估)，0- 100 公里/小时加速时间最快仅需5. 6 秒，最高时速为 225 公里/小时。

安全方面，Model3 不仅在美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)和欧盟新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 的测试中均斩获最高五星安全评级，还荣获 2019 美国高速公路安全保险协会(IIHS)顶级安全车奖。此次基础版辅助驾驶功能在Model3 标准续航升级版(中国制造)上成为标配，不仅进一步提高了驾驶便利性和安全性，同时还提升了Model3 的产品竞争力。

这次在上海工厂制造的Model3 标准续航升级版(中国制造)标配基础版人民币355800 元的起售价，2019年底开始少量交付，2020年一季度将开始大量量产。