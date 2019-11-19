专家：6G速率是5G的10至100倍 预计2030年商用

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息：11 月 3 日，国家6G技术研发推进工作组和总体专家组宣告成立。据了解，我国6G技术研发推进工作组由相关政府部门组成，职责是推动6G技术研发工作实施;总体专家组由来自高校、科研院所和企业共 37 位专家组成，主要负责提出6G技术研究布局建议与技术论证，为重大决策提供咨询与建议。

6G总体专家组成员、中国电信技术创新中心副主任杨峰义表示，目前6G研究领域还出于探索阶段，技术上无任何倾向性。如果单从速率来看，6G应该会是5G的 10 到 100 倍。

今年 9 月，华为创始人任正非在接受采访时表示，对于6G研究，华为是领先世界的，华为判断6G十年以后才会开始投入使用。

9 月 17 日，中国移动研究院召开“畅想未来”6G系列研讨会第一次会议。中国移动研究院副院长黄宇红表示，业界对6G商用预期将是 2030 年左右，现在开始研究6G非但不会影响5G的商用，反而会挖掘出一些先进技术应用在5G演进系统，对保持5G长期生命力是有良性的促进作用。

此外，今年 10 月，名为“6G无线智能无处不在的关键驱动与研究挑战” 的白皮书正式发布，白皮书认为，与从1G到5G的前几次移动通信技术换代类似，6G的大多数性能指标相比5G将提升 10 到 100 倍。6G峰值传输速度达到100Gbps-1Tbps，而5G仅为10Gpbs。此外，6G将采用太赫兹频段通信，网络容量大幅提升。