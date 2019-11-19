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见闻

王思聪新增对外投资 入股北京商机企业管理持股33.33%

2019-11-19 11:37 稿源：站长之家  0条评论
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投资，金钱，融资

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息：据天眼查数据显示， 11 月 18 日，王思聪新增对外投资，入股北京商机企业管理中心(有限合伙)，持股比例33.33%。

资料显示，北京商机企业管理中心(有限合伙)成立于 2019 年 11 月，执行事务合伙人为淘汰郎创始人兼CEO赵子昆，经营范围包括企业管理、经济贸易咨询、企业管理咨询。

QQ截图20191119114103.jpg

近日， 据中国执行信息公开网显示，王思聪已被上海市嘉定区人民法院发布限制消费令。限制消费令显示，法院于 2019 年 8 月 12 日立案执行申请人曹悦申请执行上海熊猫互娱文化有限公司其他合同纠纷一案。因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照相关规定对熊猫互娱采取限制消费措施，限制熊猫互娱及其(法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人)王思聪不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

对此，普思投资发布声明称，近期普思投资董事长王思聪被列为被执行人、限制高消费报道，是因为熊猫TV直播平台倒闭而引发的投资纠纷。目前普思投资代表王思聪正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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