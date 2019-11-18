“扫一扫”分享到微信

见闻

WhatsApp修复了黑客利用MP4文件攻击设备的漏洞

2019-11-18 17:16 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

WhatsApp

站长之家(ChinaZ.com) 11月18日 消息:TNW消息，WhatsApp修复了一个涉及恶意MP4 视频文件的漏洞，该漏洞可能允许攻击者远程访问存储在应用程序中的消息和文件。

据悉，该漏洞编码为CVE-2019-11931，攻击者可以利用漏洞发送特制的MP4 文件，在受害者的设备上远程执行恶意代码，而无需任何干预。

通过向WhatsApp用户发送精心编制的MP4 文件，可以在WhatsApp中触发基于基于栈式的缓冲区溢出。分析MP4 文件的基本流元数据时出现问题，可能导致DoS[拒绝服务]或RCE[远程代码执行]。

该公司的一名发言人说，“WhatsApp一直在努力提高服务的安全性。我们公布根据行业最佳实践解决的潜在问题的报告。在这种情况下，没有理由认为用户受到了影响。”

据悉，该bug影响了2.19. 274 之前的安卓版本、2.19. 100 之前的iOS版本、2.25. 3 之前的企业客户端版本、2.18. 368 之前(含2 . 18 . 368)的Windows Phone 版本、2.19. 104 之前的Business for Android版本和2.19. 100 之前的Business for iOS版本。目前，没有迹象表明该漏洞被漏洞。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

5G 5G基站 5G网络

北京5G用户已超4万 仅用10天时间

· 5G 5G基站 5G网络
Kaldi 雷军 小米

雷军：Daniel Povey 将出任小米集团语音首席科学家

· Kaldi 雷军 小米
区块链 区块链电子凭证 区块链审计

国内首张基于区块链的企业往来电子函证发布

· 区块链 区块链电子凭证 区块链审计
华为 华为MateX 华为MateX被炒至6万

华为Mate X被炒至6万甚至10万 新机开售秒没

· 华为 华为MateX 华为MateX被炒至6万
李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图

OMG！李佳琦要出语音导航了 网友：段子成真！

· 李佳琦 李佳琦语音导航 高德地图
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
查看更多
﻿

编辑推荐

开源工具Kaldi之父将出任小米首席语音科学家

[动态]· 11月18日

北京5G用户已超4万 仅用10天时间

[见闻]· 11月18日

腾讯看点：日活跃用户达到1.85亿 用户单日内容消费82.5亿

[数说]· 11月18日

火爆！华为新加坡发布会一大波人排长队为购买Mate 30

[见闻]· 11月18日

乐视大厦司法拍卖被叫停 因案外人对拍卖财产提出异议

[见闻]· 11月18日

触宝：2019年第三季度财务净收入为3127万美元

[数说]· 11月18日

美团外卖：全国超1亿人不按时吃晚饭 近一百万人三餐不定时

[见闻]· 11月18日

格力电器副总裁：手机业务不会放在母公司 将由子公司经营

[见闻]· 11月18日