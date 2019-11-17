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顺丰拟发行58亿可转债：15亿投入航空运力，12亿还银行贷款

2019-11-17 12:30 稿源：站长之家  0条评论
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顺丰快递

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:11 月 15 日，顺丰控股进行了公开发行可转换公司债券的网上路演。而在 1 月 14 日，顺丰在《公开发行可转换公司债券募集说明书》公告(以下简称“公告”)中介绍，拟发行可转换公司债券募集资金人民币 58 亿元。

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公告介绍，本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日。扣除发行费用后，募集资金将投资于飞机购置及航材购置维修、智慧物流信息系统建设等项目。

本次发行的票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 0.80%、第五年 1.20%、第六年 2.00%。本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2019 年 11 月 18 日(T日)，网下申购日为 2019 年 11 月 15 日(T- 1 日)。 

依据公告，本次顺丰募资投向主要包括：15. 2 亿元用于飞机和航材购置维修，14. 9 亿元用于智慧物流信息系统建设， 10 亿元用于速运设备自动化升级，5. 9 亿元用于陆路运力提升，还有 12 亿元用于偿还银行贷款，以降低公司资产负债率，优化资本结构，支持公司现有主营业务发展。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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