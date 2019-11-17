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华为新折叠屏手机专利曝光：上下翻盖式折叠设计

2019-11-17 11:53 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息：目前，华为和三星都已经推出了折叠屏手机，而据外媒报道，WIPO曝光了一款华为全新折叠屏设计专利，新专利不同于华为折叠手机 Mate X的设计，采用的是翻盖式折叠屏。

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据悉，华为此次采用了全新的设计方案，采用的是上下折叠，手机中部有铰链，类似传统翻盖手机，在手机的可折叠屏幕正面，看不到任何摄像头，但背面却有三个传感器垂直排列。这样折叠后可以让手机体积大大减小，更便于携带。

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专利信息中还显示，华为也已经为上下翻盖式折叠屏的方案，准备了相应的折叠铰链，不过这种屏幕采用的是哪家的方案，并不清楚。

前不久，小米方面也有类似方案的折叠屏设计曝光，同样采用是上下折叠的翻盖折叠屏方案。值得一提的是， 摩托罗拉日前已经发布了Razr V3 的全新折叠屏翻盖手机 RAZR。 Razr使用可折叠OLED柔性屏替代了传统的T9 键盘以及LCD小屏幕。手机折叠后外面还有一块2. 7 英寸的OLED外屏(600 x800 像素)，可用于快速查看通知，控制音乐以及自拍等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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