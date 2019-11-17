惨败！微软宣布明年1月份将关闭安卓和iOS平台中的Cortana

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:据外媒报道，微软日前宣布，明年一月将会关闭针对安卓和iOS操作系统发布的Cortana版本。



微软官方表示：“为了让您的个人数字助理尽可能地有所帮助，我们正在将Cortana集成到您的微软 365 办公应用程序中，作为这一举措的一部分， 2020 年 1 月 31 日，我们将停止在您的市场上对安卓和iOS上的Cortana应用的支持。此时，您创建的Cortana内容(如提醒和列表)将不再在Cortana移动应用程序或微软启动器中运行，但仍可通过Windows10 操作系统上的Cortana访问。此外，Cortana提醒、列表和任务会自动同步到微软待办事项应用程序，您可以免费下载到手机上。”

官方提醒， 2020 年 1 月 31 日之后，用户手机上的Cortana移动应用程序将不再受支持，并且将会有一个已删除Cortana的更新版本的微软启动器。

本月初，外媒Windows Central的高级编辑Zac Bowden就指出，微软可能已经准备好从Android端Microsoft Launcher中移除Cortana语音助手功能。

目前还不清楚 1 月 31 日后，苹果操作系统和安卓版本的Cortana是否会继续在美国和其他国家地区运行，可以确认的是， 1 月 31 日后，在英国、加拿大和澳大利亚，Cortana将从微软的“安卓启动器”应用程序中消失。

据悉，微软于 2015 年 12 月推出了面向iOS和安卓的Cortana软件，不过在面临谷歌、亚马逊和苹果公司的语音助手强敌，最终还是败下阵来。