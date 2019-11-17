“扫一扫”分享到微信

见闻

惨败！微软宣布明年1月份将关闭安卓和iOS平台中的Cortana

2019-11-17 11:27 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

微软

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:据外媒报道，微软日前宣布，明年一月将会关闭针对安卓和iOS操作系统发布的Cortana版本。

微软官方表示：“为了让您的个人数字助理尽可能地有所帮助，我们正在将Cortana集成到您的微软 365 办公应用程序中，作为这一举措的一部分， 2020 年 1 月 31 日，我们将停止在您的市场上对安卓和iOS上的Cortana应用的支持。此时，您创建的Cortana内容(如提醒和列表)将不再在Cortana移动应用程序或微软启动器中运行，但仍可通过Windows10 操作系统上的Cortana访问。此外，Cortana提醒、列表和任务会自动同步到微软待办事项应用程序，您可以免费下载到手机上。”

官方提醒， 2020 年 1 月 31 日之后，用户手机上的Cortana移动应用程序将不再受支持，并且将会有一个已删除Cortana的更新版本的微软启动器。

本月初，外媒Windows Central的高级编辑Zac Bowden就指出，微软可能已经准备好从Android端Microsoft Launcher中移除Cortana语音助手功能。

目前还不清楚 1 月 31 日后，苹果操作系统和安卓版本的Cortana是否会继续在美国和其他国家地区运行，可以确认的是， 1 月 31 日后，在英国、加拿大和澳大利亚，Cortana将从微软的“安卓启动器”应用程序中消失。

据悉，微软于 2015 年 12 月推出了面向iOS和安卓的Cortana软件，不过在面临谷歌、亚马逊和苹果公司的语音助手强敌，最终还是败下阵来。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

联想手机 联想5G手机 4G手机 Z6Pro5G

All in 5G！联想宣布中国市场不再生产4G手机

· 联想手机 联想5G手机 4G手机
TikTok TikTok电商 抖音海外版

找到新盈利方式：抖音海外版TikTok涉足电商

· TikTok TikTok电商 抖音海外版
中国移动 5G手机 5g网络

中国移动预计2020年网内新增5G手机突破1亿部

· 中国移动 5G手机 5g网络
马斯克 脑机接口 Neuralink

马斯克：脑机接口公司可帮助治疗精神分裂症等大脑相关疾病

· 马斯克 脑机接口 Neuralink
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
恋爱保险 网络保险 保险赔付

三年前199元买的“恋爱保险” 现在领证可赔一万朵玫瑰花

· 恋爱保险 网络保险 保险赔付
查看更多
﻿

编辑推荐

顺丰拟发58亿可转债：15亿投入航空运力，12亿还银行贷款

[见闻]· 11月17日

华为新折叠屏手机专利曝光：上下翻盖式折叠设计

[见闻]· 11月17日

德国强迫苹果开放NFC 苹果：无法保障支付安全

[动态]· 11月17日

华为发布网络安全立场声明：从未有过严重安全漏洞

[见闻]· 11月17日

惨败！微软明年1月份将关闭安卓和iOS平台中的Cortana

[见闻]· 11月17日

荣耀高管微博小尾巴透露：顶配旗舰荣耀V30 PRO曝光

[数码]· 11月17日

苹果申请新专利 未来Siri或能分析面部表情并解读情绪

[动态]· 11月16日

All in 5G！联想宣布中国市场不再生产4G手机

[见闻]· 11月16日