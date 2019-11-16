All in 5G！联想宣布中国市场不再生产4G手机

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:如今，各大手机厂商都纷纷发力推出G手机，联想也是如此。在 11 月 15 日的 2019 联想创新科技大会上，联想中国区手机业务部总经理陈劲宣布，今天起国内不再推4G手机，All in 5G。



在会后接受采访时，陈劲透露，明年上半年，官方上应该就不会有4G的库存了。他表示，联想4G库存确实不多，所以价格会比较激进一点，速度比较快。但也不太可能说一夜之间我们喊出5G，就断、舍、离。联想手机不再出4G的新品，但不是一夜之间不做4G。就像我说的数据，明年中国市场大致是，整个是 4 亿的市场容量，1. 5 亿的5G的话，意味着还有2. 5 亿4G的需求，所以中国消费市场还是多元化的。

陈劲还表示，关于5G手机的价格，明年联想已经有了计划和信心，将5G手机的价格从 3000 元价位压缩到 2000 元甚至 1000 元的水平，并且充分发挥联想在供应链方面的优势。

在国内市场上，联想首款国行5G手机是Z6 Pro 5G版，售价 3299 元(8GB+256GB)。这款手机采用了一块 6.39 英寸三星 AMOLED 显示屏，分辨率为 2340×1080，同时搭载搭载高通骁龙X50 5G调制解调器+骁龙骁龙 855 旗舰平台，电池容量为 4000mAh，前置 3200 万像素，后置 4800 万主摄。