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见闻

中国移动预计2020年网内新增5G手机突破1亿部

2019-11-16 17:10 稿源：站长之家  0条评论
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5G

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:11 月 15 日，在 2019 中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动召开了5G泛智能终端渠道生态合作峰会。

中国移动副总裁董昕表示，在产业合作伙伴的共同努力下，中国移动目前已构建了全球服务客户规模最大的渠道体系，拥有近 60 万实体渠道，超过 100 万家泛渠道，与流量最大的 52 家互联网企业深入合作，月均服务客户近 5 亿人。

按照中国移动的规划， 2020 年预计网内新增5G手机将突破 1 亿部，5G泛智能终端规模将达到千万级。为进一步加深与泛智能终端、渠道生态的广泛合作，共同推进5G泛智能终端与渠道生态的做大做强，中国移动将在终端领域推出“5G+终端智赢计划”，进一步扩展合作范围，加大终端+金融、终端+服务、终端+权益的销售力度，推动5G手机和泛智能终端销售实现新突破。

值得一提的是，在中国移动5G联合创新中心举办5G合作创新峰会上，中国移动副总裁李正茂在大会致辞中指出，当前，数字经济发展已进入跨界融合、系统创新、智能引领的新时代。李正茂称，目前中国移动已在全国首批 50 个城市建设5G基站 4 万余个，在 300 多个城市开展5G网络建设，发布 44 款5G商用终端及解决方案。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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