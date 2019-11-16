马斯克：脑机接口公司可帮助治疗精神分裂症等大脑相关疾病

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:据外媒报道 ，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)日前参加播客时表示，其“脑机接口”公司Neuralink开发的技术将可以帮助治疗与大脑相关问题，包括自闭症和精神分裂症。



马斯克在接受采访的时候表示：“我认为，Neuralink首先将解决许多与大脑相关的疾病，比如自闭症、精神分裂症、记忆力丧失之类的，每个人都会在特定的年龄阶段出现记忆力丧失情况。父母可能无法记住孩子的名字等诸如此类的东西。”

目前还不清楚马斯克所说“Neuralink可以治疗自闭症”的意思，事实上自闭症不是一种疾病，而是一种发育障碍。

马斯克认为，人类将来需要与机器相结合，成为一种“半机械人”，从而避免在人工智能时代被淘汰。为此，马斯克在 2016 年专门成立一家人工智能创业公司Neuralink，研究人机接口。

今年 7 月，Neuralink对外透露，该公司计划明年开始对其其神经元阅读技术进行人体试验。也就是用人工智能技术增强人类能力，并设想第一个应用场景是让人们直接用大脑的意识控制iPhone。

今年 5 月份，一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，Neuralink拟在最新一轮融资中筹集 5100 万美元，目前已经获得 3900 万美元资金。

美团起诉国家知识产权局遭驳回，多个核心商标已被“抢注”

中国裁判文书网在 10 月 22 日发布的一则判决显示，美团点评运营主体北京三快科技有限公司(下称“三快科技”)为了争夺“榛果”商标，将国家知识产权局(根据机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使)告上法庭，一审遭遇败诉。

此外，三快科技为了争夺“榛果”商标，还曾将原国家工商行政管理总局商标评审委员会告上法庭，也以败诉收尾。

此前， 10 月 12 日，已经运营两年多的 “美团榛果民宿”更名为“美团民宿”。

除了“榛果“商标，美团系多个核心商标被第三方注册。值得一提的是，美团运营主体公司三快科技申请注册“三快”商标，多个细分商标类别被驳回。