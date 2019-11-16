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2019三季度胡润大中华区独角兽指数发布：北京独角兽企业最多

2019-11-16 11:55 稿源：站长之家  0条评论
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独角兽 资本 融资

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息：11 月 15 日，胡润研究院发布《世茂海峡· 2019 三季度胡润大中华区独角兽指数》，数据显示中国独角兽企业总数上升至 218 家，估值排名前三的企业分别为：蚂蚁金服、字节跳动、滴滴出行。

从行业来看，电子商务行业独角兽企业最多，有 35 家上榜，占上榜企业总数的16%;其次是金融科技行业， 21 家上榜;再次是人工智能行业， 17 家上榜，传媒娱乐和物流行业各有 16 家上榜。

从区域来看，北京仍是独角兽企业最多的城市，有 87 家上榜，占上榜企业总数的40%;其次是上海， 48 家上榜，占比22%;再次是杭州， 21 家上榜，占比10%。

根据报告，三季度新发现 15 家独角兽企业，其中，健康科技行业高济医疗以超 150 亿的估值领先，其次是人工智能行业特斯联科技，新零售行业便利峰、百果园和泡泡玛特，估值均超过 100 亿元。

此外，斗鱼、复宏汉霖和玖富 3 家独角兽企业在今年三季度成功上市，退出榜单。红杉资本捕获上榜独角兽企业最多，有 60 家，IDG首次超越腾讯位居第二，有 36 家，腾讯第三，有 34 家。以下为部分榜单内容：

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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