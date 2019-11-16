苹果宣布App Store移除所有电子烟相关的应用程序

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:最近，电子烟引发健康问题受到越来越多人的关注，我国有关部门已经命令严禁向未成年人销售烟草制品。之后，京东、拼多多、苏宁、天猫等 9 家电商平台相继下架电子烟。



据外媒报道，苹果公司宣布从美国当地时间周四开始，从其移动应用程序商店中移除所有 181 个与电子烟相关的应用程序。

苹果在一份声明中称：“我们一直都在精心培育App Store，以便将其打造成用户，特别是年轻人下载App的可信场所。我们会经常评估这些App，并参考最新证据，以确定可能影响用户健康的风险。最近，多方面专家将多种肺损伤和死亡病例归因于电子烟，甚至将这些设备的普及称为公共健康危机和青年流行病。我们也同意这一观点，并且已经更新了App Store审查指南。从今天起，相关App将不再提供下载。”

据悉，今年 6 月，苹果宣布停止接受推广电子烟的的新App。不过，那些已经在iPhone上安装了与电子烟相关App的用户，将可以继续使用。

前不久，美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，在此之前，至少有 42 人死于与电子烟有关的肺部疾病。其中大多数人都在使用THC烟盒，但也有些专门使用尼古丁烟盒。 11 月初，美国电子烟巨头Juul也宣布将停止销售薄荷味电子烟。该公司表示，正在网站上下架薄荷味产品，不再接受零售商的新订单。 10 月份月，Juul还在其网站上下架了芒果、黄瓜和水果等受欢迎的口味的水果味的电子烟。