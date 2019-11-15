“扫一扫”分享到微信

见闻

发改委：鼓励增强/虚拟现实等技术在购物等场景中应用

2019-11-15 15:58 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

vr，oclous，主机，游戏

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:今日，发改委发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》。《意见》指出，先进制造业和现代服务业融合是顺应新一轮科技革命和产业变革，增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系、实现高质量发展的重要途径。近年来，我国两业融合步伐不断加快，但也面临发展不平衡、协同性不强、深度不够和政策环境、体制机制存在制约等问题。

对此，《意见》提出，推进建设智能工厂。大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能等应用，实现数据跨系统采集、传输、分析、应用，优化生产流程，提高效率和质量。

加快工业互联网创新应用。以建设网络基础设施、发展应用平台体系、提升安全保障能力为支撑，推动制造业全要素、全产业链连接，完善协同应用生态，建设数字化、网络化、智能化制造和服务体系。

在发展服务衍生制造领域，国家发改委表示，将鼓励电商、研发设计、文化旅游等服务企业，发挥大数据、技术、渠道、创意等要素优势，通过委托制造、品牌授权等方式向制造环节拓展。

在推动消费品工业和服务业深度融合领域，国家发改委表示，将注重差异化、品质化、绿色化消费需求，推动消费品工业服务化升级。以智能手机、家电、新型终端等为重点，发展“产品+内容+生态”全链式智能生态服务。发改委还表示，将以家电、消费电子等为重点，落实生产者责任延伸制度，健全废旧产品回收拆解体系，促进更新消费。

此外，发改委要求，推进消费服务重点领域和制造业创新融合。满足重点领域消费升级需求，推动智能设备产业创新发展。重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备，可穿戴监测、运动、婴幼儿监护、适老化健康养老等智能设备，开展健康管理、运动向导、精准照护等增值服务，逐步实现设备智能化、生活智慧化。鼓励增强/虚拟现实等技术在购物、广电等场景中的应用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

U盘 朗科科技 U盘20年专利到期 专利费

朗科U盘20年专利到期：将对公司营业利润产生不利影响

· U盘 朗科科技 U盘20年专利到期
雷军 小米 一号多终端 5G

雷军：期待中国移动加快支持「一号多终端」应用

· 雷军 小米 一号多终端
马云 非洲 创业者

马云鼓励非洲创业者：你们就是未来的英雄

· 马云 非洲 创业者
邮政 快递 物流 双十一

国家邮政局：14日投递量达3.45亿件 创行业新高

· 邮政 快递 物流
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
恋爱保险 网络保险 保险赔付

三年前199元买的“恋爱保险” 现在领证可赔一万朵玫瑰花

· 恋爱保险 网络保险 保险赔付
查看更多
﻿

编辑推荐

摩托罗拉「Moto Razr 2019」图赏：上下翻折屏设计

[数码日爆]· 11月15日

晋江文学城声明：绝不接受《有翡》被魔改

[见闻]· 11月15日

谷歌搜索利用语音识别技术帮助用户学习复杂单词发音

[见闻]· 11月15日

FF91将于11月20日首次敞开车门展示，售价超140万

[见闻]· 11月15日

首例微信公众号“分割”案 法院认定公众号为网络虚拟财产

[产权]· 11月15日

修复杀后台问题后，苹果关闭 iOS 13.2系统验证通道

[见闻]· 11月15日

华为未来5年将投入15亿美金 发展500万开发者

[见闻]· 11月15日

发改委：鼓励增强/虚拟现实等技术在购物等场景中应用

[见闻]· 11月15日