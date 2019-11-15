马云鼓励非洲创业者：你们就是未来的英雄

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:11 月 14 日，马云接连出现在非洲的尼日利亚、多哥和加纳，和当地年轻人交流。

在现场，马云用自己的亲身经历鼓励青年企业家：“我尝试前往硅谷融资，一次又一次地碰壁。没有人会相信中国的互联网会发展，没有人相信中国的电商。因为我们没有信用卡，没有物流。但我们相信，尽管当时没有，但我们可以建设。如果中国什么都有，那还要我们干什么。”

马云表示，自己已经习惯了被拒绝，虽然一开始没钱，不懂技术，也没上过商学院，但如果我们成功了，世界上80%的年轻人也可以成功。

马云称自己非常喜欢非洲的企业家，因为他们“单纯、不会惧怕”，很多国家担心互联网、担心AI，只有非洲人不担心，这些年轻创业者将会成为非洲的英雄。

马云在尼日利亚和多哥被问到最多的问题，是非洲可以怎么学习中国。他分享了在非洲建立 4 个“e”的建议：首先应该赋能并支持创业者;其次是加强电子基础设施建设，让所有人都能接入互联网，都能用上手机。人们能随处买，随处卖，随处付，随处送。

再来就是电子政务可以让政务透明而高效，最后重要的是教育，这个“4e"是我们努力的方向。

他称，如果英国是机器上的国家，美国是车轮上的国家，那么非洲和中国应该是互联网上的国家。