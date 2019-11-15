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分析：苹果将在2020年取代三星主导5G智能手机销售

2019-11-15 15:04 稿源：站长之家  0条评论
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5G (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:9to5mac报道，人们普遍认为， 2020 年，明年苹果新iPhone将支持5G网络。 Strategy Analytics日前发布新数据显示，在这一前提下，苹果将在明年5G智能手机市场中处于领先地位。

该公司预测，正如此前猜测，苹果明年将推出三款新的5GiPhone，使得该公司将成为市场领导者。战略分析总监 Ken Hyers预测，苹果目前的产品组合中没有5G手机，明年想要超越目前的5G市场领导者三星和华为似乎不可能。但由于苹果明年将推出三款新的5G机型，只需新推出的iPhone机型与目前的升级速度相匹配，就能领先市场。

报告显示，目前三星是“5G智能手机无可争议的市场领导者”。随着苹果和华为明年都采用5G，以及这两家公司在美国和中国的主导地位，Strategy Analytics预计三星将受到冲击。

多个报告和分析师都表示，苹果明年秋季推出的旗舰版iPhone系列将都支持5G网络。尽管该公司在努力构建自己的内部调制解调器，但明年可能会采用高通公司提供的调制解调器。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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