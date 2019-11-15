“扫一扫”分享到微信

见闻

PIR出售给营利性机构，.org 顶级域名注册费用或上涨

2019-11-15 11:34 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:domainnamewire报道，国际互联网协会(ISOC)正式将维护 .org 顶级域名的公益注册机构(PIR)出售给了私募股权机构 Ethos Capital。

image.png

据悉，PIR在 2018 年创造了1. 01 亿美元的收入，并为ISOC贡献了近 5000 万美元。 2017 年，它向又向ISOC捐助了 7400 万美元。6 月 30 日，负责管理互联网上所有域名的非营利组织 ICANN还取消 .org 域名的价格上限(以前非常便宜)，这些都使这笔交易更有价值。

据业内人士分析，尽管ISOC自身可能不想涨价，但Ethos Capital作为私募股权机构肯定会想办法最大限度地提高PIR的价值，这也意味着 .org 顶级域名价格可能会上涨。

image.png

不过，ISOC在一份新闻稿中指出，该项交易对ISOC和PIR都有巨大的好处，将有助于ISOC通过比目前更稳定、多样化和可持续的财政资源保障其未来，并在更大的范围内推进其为每个人建设互联网的愿景。PIR将继续扩大其使命和重要工作，包括保持.ORG可访问性和合理定价的目标，同时进一步加强和深化其对.ORG社区的承诺。

PIR CEO Jon Nevett表示，公司的目标一直都是让.ORG可访问且价格合理，PIR过去在价格上做出了合理的决定，未来将继续贯彻这种精神。Jon Nevett承诺，永远不会大幅提价，因为我提价会损害注册人和注册服务商利益。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

朱文佳 今日头条 张一鸣

朱文佳成为今日头条新任CEO 直接向张一鸣汇报

· 朱文佳 今日头条 张一鸣
特斯拉电动皮卡 CYBRTRK 特斯拉

特斯拉电动皮卡申请 CYBRTRK 商标，已购买「cybrtrk.com」域名

· 特斯拉电动皮卡 CYBRTRK 特斯拉
Discuz! Discuz!Q 吴洪声 Discuz!回来了

Discuz!回来了 将推出最新版本 Discuz! Q系列

· Discuz! Discuz!Q 吴洪声
AirPodsPro固件更新 苹果 AirPodsPro

苹果发布首个 AirPods Pro 固件更新

· AirPodsPro固件更新 苹果 AirPodsPro
比尔盖茨 网站 微软

“花光比尔盖茨的钱”网站火了 网友直言花不动

· 比尔盖茨 网站 微软
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
恋爱保险 网络保险 保险赔付

三年前199元买的“恋爱保险” 现在领证可赔一万朵玫瑰花

· 恋爱保险 网络保险 保险赔付
查看更多
﻿

编辑推荐

抖音运营主体经营范围新增“网络游戏技法展示或解说”等

[见闻]· 11月15日

PIR出售给营利性机构，.org 顶级域名注册费用或上涨

[见闻]· 11月15日

朱文佳成为今日头条新任CEO 直接向张一鸣汇报

[见闻]· 11月15日

特斯拉为自家首款电动皮卡购买「cybrtrk.com」域名

[见闻]· 11月15日

苹果发布首个 AirPods Pro 固件更新

[见闻]· 11月15日

对抗Facebook！维基百科创始人推出无广告社交网络

[见闻]· 11月15日

中国移动：5G预约客户达1000万 2020年销售5G手机1亿部

[见闻]· 11月15日

探探上线新产品“牵手恋爱” 定位为实名制婚恋交友平台

[见闻]· 11月15日