PIR出售给营利性机构，.org 顶级域名注册费用或上涨

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:据domainnamewire报道，国际互联网协会(ISOC)正式将维护 .org 顶级域名的公益注册机构(PIR)出售给了私募股权机构 Ethos Capital。

据悉，PIR在 2018 年创造了1. 01 亿美元的收入，并为ISOC贡献了近 5000 万美元。 2017 年，它向又向ISOC捐助了 7400 万美元。6 月 30 日，负责管理互联网上所有域名的非营利组织 ICANN还取消 .org 域名的价格上限(以前非常便宜)，这些都使这笔交易更有价值。

据业内人士分析，尽管ISOC自身可能不想涨价，但Ethos Capital作为私募股权机构肯定会想办法最大限度地提高PIR的价值，这也意味着 .org 顶级域名价格可能会上涨。

不过，ISOC在一份新闻稿中指出，该项交易对ISOC和PIR都有巨大的好处，将有助于ISOC通过比目前更稳定、多样化和可持续的财政资源保障其未来，并在更大的范围内推进其为每个人建设互联网的愿景。PIR将继续扩大其使命和重要工作，包括保持.ORG可访问性和合理定价的目标，同时进一步加强和深化其对.ORG社区的承诺。

PIR CEO Jon Nevett表示，公司的目标一直都是让.ORG可访问且价格合理，PIR过去在价格上做出了合理的决定，未来将继续贯彻这种精神。Jon Nevett承诺，永远不会大幅提价，因为我提价会损害注册人和注册服务商利益。