Discuz!回来了 将推出最新版本 Discuz! Q系列

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息：近日，DNSPod创始人吴洪声(奶罩)宣布Discuz!论坛回来了，即日起恢复运营。

吴洪声表示，经过一段时间的人员招聘和筹备，现在Discuz!已经准备好以新的面貌向大家重新开放。希望大家爱护论坛环境，自觉维护论坛秩序，按各个板块的要求发帖回帖。我们计划恢复的板块包括：

Discuz! 官方发布：用于官方Discuz! X的信息与版本发布 Discuz!-插件和模板交流：用于插件与模板的发布宣传，同时可以对插件与模板的开发进行讨论。 Discuz!-安装使用：大家一起讨论所有关于安装使用的相关问题 Discuz!-BUG与问题交流：交流SQL错误、后门、官方原版应用功能未达到预期等问题，共同探讨解决方案 站长帮：发布付费解决的主题

同时，Discuz! X已经成立了由腾讯云、原康盛团队人员、原应用中心团队人员组成的开源委员会，对DZX未来的方向与社区代码的合并进行管理。目前这个开源管理团队人员也都是兼职，大家怀着对DZ的热情，利用自己的空闲时间为大家服务。

此外，吴洪声也透露Discuz! 将推出最新版本 Discuz! Q系列的消息，Discuz! Q系列是平行于Discuz! X系列的另一条产品线，Discuz! Q的目标是帮助流量大V、网红、知识付费、微信生态和移动互联网的创业者们，更轻易的完成用户沉淀和转化付费，计划在农历新年前后发布。

今年 5 月，Discuz!曾发布公告称，由于资源和人力投入问题，Discuz!关闭了 www.discuz.net 的发言权限，但是历史资料仍然可以查阅。



据了解，Crossday Discuz! Board(简称 Discuz!)创建于 2001 年 6 月，是北京康盛新创科技有限责任公司推出的一套通用的社区论坛软件系统。目前，Discuz!已拥有 15 年以上的应用历史和 200 多万网站用户案例，是全球成熟度最高、覆盖率最大的论坛软件系统之一。 2010 年 8 月 23 日，康盛创想与腾讯达成收购协议，成为腾讯的全资子公司。