对抗Facebook！维基百科创始人推出无广告版社交网络

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息: 据TNW报道，维基百科的联合创始人 Jimmy Wales 推出了一个叫做“WT：Social”的社交网络。该平台与维基百科没有财务联系，不依靠广告获得资助而是通过用户捐赠来维持商业模式运作。

WT：Social于 10 月份上线，目前已经有近 5 万用户。该平台免费向用户开放，但是注册用户会申请时会被列入候补名单，等待审批通过。或者，用户也可以一个月支付 13 美元，或者一年付 100 美元，就可以马上进入。

Wales表示，“社交媒体公司、纯广告的商业模式存在问题。事实告诉我们，最大的赢家是、都是些低质量的内容。”

目前，该社交网站的界面内容相当稀少，只有一个简单的信息流，其中包含新闻内容和评论。WT：Social起步于Wikitribune，后者试图成为一个由专业记者和公民投稿人组成的全球新闻网站。由于Wikitribune并没有获得太多的关注，所以Wales又推出了新的平台WT：Social。这两个平台都强调打击虚假新闻，每篇发布的文章都会突出文章的出处，以及来源和参考文献。

当然，想要跟Facebook 和 Twitter竞争可不是一件容易的事，谷歌试图打入这个市场最终还是比不过Facebook。因此，WT：Social想要成功的话，可谓前途艰难险阻。