阿里巴巴启动香港首次公开发行 发行价不高于每股188港元

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息：今日，阿里巴巴公布全球发售文件，于 11 月 15 日 9 时启动作为全球发售一部分的香港公开发售，预期股份将于 11 月 26 日上午 9 时在联交所开始买卖。

阿里称，公司将在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为9988，发行价格将不高于每股发售股份 188 港元。

据阿里招股书显示，阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易，每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。阿里巴巴集团本次发行包括 5 亿股普通股，以及可额外发行最多75，000， 000 股普通股新股的超额配股权。本次发行将包含国际发售和香港公开发售。预计最早于香港时间 11 月 20 日定价。

此外，招股书还显示，阿里巴巴 2017 财年营收1582. 73 亿元， 2018 财年2502. 66 亿元， 2019 财年3768. 44 亿元。股权结构方面，马云约持股12. 777 亿股，IPO前占股6.1%;蔡崇信持股约4. 112 亿股，占股2.0%。