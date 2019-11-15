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微博发布2019第三季度财报；张勇回应天猫双11交易额造假；阿里18.4亿元认购美年健康股票

2019-11-15 07:53 稿源：站长之家  0条评论
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微博发布2019第三季度财报

昨日，微博发布了截至 2019 年 9 月 30 日的第三季度未经审计的财务报告。财报显示， 2019 年微博第三季度净营收4. 678 亿美元，较上年同期的4. 602 亿美元增长2%。 2019 年第三季度归属于微博的净利润为1. 462 亿美元，上年同期为1. 653 亿美元。

其中，2019 年 9 月微博月活跃用户数为4. 97 亿，较上年同期净增约 5100 万。月活跃用户数中约94%为移动端用户。 2019 年 9 月微博平均日活跃用户数为2. 16 亿，较上年同期净增约 2100 万。

微博预计， 2019 年第四季度按去年同期汇率计算的净营收年对年增幅在0%至3%之间。

新浪微博

张勇回应天猫双11交易额造假质疑

在昨日的2019“看中国”思想论坛上，针对外界对于天猫双十一交易额的质疑，张勇回应称，所有的品牌、订单、支付、包裹都是数字化的，整个消费过程的发生是自然的。何况对于平台来讲，真实是重要的。有人在说什么拟合得多好，其实这不是可以拟合出来的，因为本身双 11 发展到今天，也是规律的一种体现。

此外，张勇还表示，双 11 一定不是一成不变的，一定不只是现在这样的表现形式。除了销售上的创新，还可以通过娱乐互动的方式与之相结合，比如直播、晚会、“盖楼”。双 11 一定要不断向前创新，它才会有生命力，所有的商业力量才会真正凝聚起来。

张勇

阿里网络18.4亿元认购美年健康股票

昨日，美年健康发布公告称，公司以每股11. 55 元向阿里网络和博时基金非公开发行股票，募集20. 5 亿元人民币，其中，阿里网络以18. 4 亿元认购美年健康非公开发行股票，获得4.06%股份。

美年健康表示，募集资金计划投资于生物样本库建设、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目等。

阿里巴巴


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