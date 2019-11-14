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李林宣布火币科技总部落户深圳湾

2019-11-14 16:13 稿源：站长之家  0条评论
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区块链 锁 犯罪 监狱 穿创业

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:在深圳湾科技园区创新生态节上，火币科技(1611.HK)与深圳湾科技生态园举行战略合作签约仪式，火币创始人李林宣布将火币的上市公司总部落户在深圳湾。

李林表示，深圳在全力打造数字经济创新发展试验区，园区有很多方面的创新，有深厚的创业文化和活力，在把火币科技的业务总部落户深圳湾后，希望发挥火币在区块链产业服务的竞争优势，扎根深圳，服务全国和全球，打造出全球领先的综合技术服务企业。

深圳湾科技董事长邱文表示，火币科技是区块链产业的代表企业，入驻园区后可以打通区块链上下游企业，他希望用科技生态园这个开阔的平台，利用园区的专业服务系统，公共服务系统和商务服务系统，为企业提供发展空间和动力。

值得一提的是， 11 月 13 日桐成控股(01611)发布公告称于联交所买卖的股份简称将由”PANTRONICS HLDG”更改为”HUOBI TECH”(英文)及由“桐成控股”更改为“火币科技”(中文)，自 2019 年 11 月 18 日上午九时正起生效。此外，公司于联交所股份代号维持不变。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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