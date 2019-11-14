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拍拍贷已停止P2P发标 此前曾表示主战场转向金融科技

2019-11-14 15:05 稿源：站长之家  0条评论
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拍拍贷

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息：今日，拍拍贷团队发布《新彩虹等投标工具提前到期公告》称，拍拍贷主动响应监管“三降”精神，平台已于 10 月停止P2P发标。因此新彩虹等投标工具的回款无法进行复投。为维护用户权益，平台会根据新彩虹、老彩虹、月享、新彩虹Plus所投标的情况，对部分期数提前终止自动投标服务。

此外，拍拍贷团队还表示，此次提前终止服务，不会发生延期回款的情况。如提前终止服务，会按照扣费后利率根据实际资金占用天数计息，及时将相应本息兑付至出借人账户，请广大出借人及时关注账户资金变化。

具体详情如下：

1、提前到期范围：根据出借人加入的当期工具投递标的回款情况综合决定，以实际为准。

2、执行日期： 2019 年 11 月 14 日起开始执行。

3、执行提醒：回款当天，平台会以短信方式提醒到期用户。

4、收益计算：按照扣费后利率根据实际资金占用天数计息。

QQ截图20191114150550.jpg

此前，据工商信息显示， 11 月 5 日，上海拍拍贷金融信息服务有限公司更名为“信也科技”。 11 月 5 日，美国证监会官网发布公告，公司股东批准了公司名称由“PPDAI Group Inc.”变更为“FinVolution Group”的提议，并提议采用“信也科技”作为公司的双重外文名称。

拍拍贷创始人、联席CEO张俊表示：“虽然拍拍贷现在还有一些P2P的余额，但是已经没有P2P的新增交易，公司的主战场已转向金融科技。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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