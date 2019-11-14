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见闻

软银计划将雅虎日本和聊天软件Line合并

2019-11-14 14:59 稿源：站长之家  0条评论
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合作，合并，并购，收购，创业

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:日经新闻报道，软银计划将雅虎日本与消息应用提供商产品Line合并，从而创建一个横跨金融、零售和其他互联网服务的电子商务巨头。

据称，目前雅虎日本公司包括网页搜索、新闻等业务，该门户网站的运营方是“Z Holdings”，而软银集团下属的日本电信运营商“软银公司”持有该公司四成以上的股权。有关此次合并交易的细节仍在谈判中，双方最终希望能在月底前达成一项基本协议。

其中的一个合并方案是软银公司和Naver组建一个合资公司，各自持有一半的股权，然后由这家公司作为Z控股公司的母公司，运营雅虎日本网站和Line相关业务。

据最新消息，Z Holdings今天证实，正与即时通讯应用Line洽谈合并，若达成交易，合并后公司的市值将达 270 亿美元 

据悉，Line是日本最大的移动聊天工具，目前拥有 8000 万活跃用户，而雅虎日本公司的电子商务和其他互联网服务拥有 5000 万用户。合并后的实体将拥有总计 1 亿人的用户群，并成为日本最大的移动支付服务提供商。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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