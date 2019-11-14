微软发布11月周二补丁：共修复74个漏洞 包括IE零日漏洞

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:据theinquirer报道，微软日前发布了 2019 年 11 月周二补丁，解决了九款产品存在的 74 个漏洞。在修复的 74 个安全漏洞中，有 13 个被归类为“关键”，其余的是“重要”漏洞。

11 月更新的周二补丁中，其中有个是针对修补了IE脚本引擎存在的零日漏洞(漏洞编码为CVE-2019-1429)，微软称，该漏洞目前正在被攻击者恶意利用。具体来说，就是黑客可以利用漏洞在易受攻击的系统上远程执行任意代码。因为漏洞存在于IE脚本引擎中，可以使用恶意的Office文档来执行代码。

攻击者在成功利用漏洞后，可以获得与当前用户相同的用户权限。这意味着攻击者可以安装/删除程序;查看/修改/删除数据;并创建具有完全管理权限的新帐户。

该特殊漏洞是由谷歌、Resecurity 和 iDefense Labs发现的，不过他们并未透露任何关于零日漏洞的细节。

此外，微软还修复了Office for Mac的一个漏洞(编号为CVE-2019-1457)，该漏洞允许黑客绕过安全限制。

如果启用了Microsoft Excel中的Mac选项“禁用，恕不另行通知所有宏”，在SYLK文件XLM宏将在不提示用户的情况下执行。宏是可以植入Office文件的计算机代码。黑客经常使用恶意宏来感染 Windows系统。

值得一提的是，上个月，微软在其每月的安全更新中共修补了 59 个漏洞，包括 9 个关键漏洞。