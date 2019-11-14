“扫一扫”分享到微信

见闻

微软发布11月周二补丁：共修复74个漏洞 包括IE零日漏洞

2019-11-14 14:33 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

IE浏览器

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:theinquirer报道，微软日前发布了 2019 年 11 月周二补丁，解决了九款产品存在的 74 个漏洞。在修复的 74 个安全漏洞中，有 13 个被归类为“关键”，其余的是“重要”漏洞。

11 月更新的周二补丁中，其中有个是针对修补了IE脚本引擎存在的零日漏洞(漏洞编码为CVE-2019-1429)，微软称，该漏洞目前正在被攻击者恶意利用。具体来说，就是黑客可以利用漏洞在易受攻击的系统上远程执行任意代码。因为漏洞存在于IE脚本引擎中，可以使用恶意的Office文档来执行代码。

攻击者在成功利用漏洞后，可以获得与当前用户相同的用户权限。这意味着攻击者可以安装/删除程序;查看/修改/删除数据;并创建具有完全管理权限的新帐户。

该特殊漏洞是由谷歌、Resecurity 和 iDefense Labs发现的，不过他们并未透露任何关于零日漏洞的细节。

此外，微软还修复了Office for Mac的一个漏洞(编号为CVE-2019-1457)，该漏洞允许黑客绕过安全限制。

如果启用了Microsoft Excel中的Mac选项“禁用，恕不另行通知所有宏”，在SYLK文件XLM宏将在不提示用户的情况下执行。宏是可以植入Office文件的计算机代码。黑客经常使用恶意宏来感染 Windows系统。

值得一提的是，上个月，微软在其每月的安全更新中共修补了 59 个漏洞，包括 9 个关键漏洞。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

张朝阳 搜狐 媒体

张朝阳谈怎样缓解压力：勤奋工作是没有压力的 不工作才有压力

· 张朝阳 搜狐 媒体
摩托罗拉 Razr 折叠屏手机

摩托罗拉发布Razr折叠屏手机 2020年发货，售价1499美元

· 摩托罗拉 Razr 折叠屏手机
蔚来 蔚来破产清算 蔚来汽车 李斌

蔚来否认咨询破产清算：纯属造谣 已向公安机关报案

· 蔚来 蔚来破产清算 蔚来汽车
何小鹏 小鹏汽车 小米 雷军

何小鹏谈财务自由后什么感觉：很痛苦 会有一些空虚彷徨

· 何小鹏 小鹏汽车 小米
老赖 网购 双十一

网购达人“老赖”提前存2万想双十一买买买 结果被法院“截胡”

· 老赖 网购 双十一
AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro

亮瞎眼！俄罗斯推黄金版AirPods Pro 售价47万元

· AirPods 苹果耳机 黄金版AirPodsPro
iPhone 联通 5G套餐

博主用iPhone办理联通5G套餐称上网快 网友：这是什么神操作

· iPhone 联通 5G套餐
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
恋爱保险 网络保险 保险赔付

三年前199元买的“恋爱保险” 现在领证可赔一万朵玫瑰花

· 恋爱保险 网络保险 保险赔付
vlog 短视频 博主

大学情侣拍视频分享恋爱日常，月入2万 网友：我酸了

· vlog 短视频 博主
查看更多
﻿

编辑推荐

拍拍贷已停止P2P发标 此前曾表示主战场转向金融科技

[见闻]· 11月14日

该怎么花掉比尔盖茨的钱？网友：臣妾真的做不到啊

[趣咖]· 11月14日

软银计划将雅虎日本和聊天软件Line合并

[见闻]· 11月14日

小米多看电纸书 11 月 20 日开启众筹，对标 Kindle

[见闻]· 11月14日

微软发布11月周二补丁，修复了IE零日漏洞

[见闻]· 11月14日

摩托罗拉发布Razr折叠屏手机 2020年发货，售价1499美元

[见闻]· 11月14日

蔚来否认咨询破产清算：纯属造谣 已向公安机关报案

[见闻]· 11月14日

何小鹏谈财务自由后什么感觉：很痛苦 会有一些空虚彷徨

[见闻]· 11月14日