阿里已向港交所提交上市申请 计划发行5亿股普通股

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:今日晚间，阿里巴巴集团(纽交所代码：BABA)在香港联合交易所网站提交初步招股文件，计划通过全球发售新发行 5 亿股普通股新股，并在香港联合交易所主板上市。 据披露，阿里巴巴本次拟募资 150 亿美元，并于 11 月 25 日开始交易。

由于此次阿里巴巴属于二次上市，所以其无需在港交所披露招股书，只要阿里巴巴通过港交所的上市聆讯，即可择日挂牌上市。

除了保荐人中金及瑞信外，阿里据报已增聘花旗、摩根大通及摩根士丹利加入承销团，并已邀请其他欧资及中资行加入担任账簿管理人。

据披露，阿里巴巴集团的美国存托股将继续在纽交所上市并交易，每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。这也意味着，阿里巴巴集团将成为首个同时在中国香港和美国纽约两地上市的中国互联网公司。

据阿里巴巴所发布的截至 2019 年 9 月 30 日的 2020 财年第二季度报告，报告期内阿里巴巴实现营收1190. 2 亿元，同比增长40%，主要受中国商业零售业务和阿里云增长驱动;归母净利润达725. 4 亿元，其中蚂蚁金服33%股权收益高达 692 亿元。同时，截至报告期末，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达7. 85 亿，年度活跃消费者增长 1900 万至6. 93 亿。