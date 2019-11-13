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iOS13.3 Safari加入物理密钥支持 提高帐户安全性

2019-11-13 17:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:tnw报道，苹果公司日前面向开发者和公测用户推送了iOS 13. 3 测试版，新增支持Safari用户使用硬件安全密钥进行双因素身份验证。

ios13 (2)

据悉，使用 WebAuthn 标准，Safari 支持与 NFC，USB 和 Lightning FIDO2 兼容的安全密钥。

因此针对一些特殊的使用场景，采用物理密钥认证可以进一步的加强设备的安全性以及保密性。采用安全密钥提高了帐户安全性，其设计意图是在登录在线服务时加密验证个人身份，从而保护用户免受帐户遭控制的攻击。

今年早些时候，总部位于瑞典的Yubico发布了适用于 iPhone和iPad的YubiKey 5Ci，启用闪电的密钥允许用户向密码管理器进行身份验证。不过YubiKey 5Ci并不支持Safari和平台上的其他网络浏览器(Brave除外)。

随着数据泄露日益严重，基于安全密钥的身份验证解决方案可以大大保护帐户免受未经授权的访问和攻击。

目前，iOS 13.3(和iPadOS 13.3)正式版发布时间尚不确定，有人认为或许在下个月就能跟大家见面了。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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