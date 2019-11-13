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戴尔计划到2030年将女性员工数量增加至一半

2019-11-13 16:15 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:CNET报道，戴尔周二发布消息，称其目标是到 2030 年将全球有50%的员工为女性，该公司还希望女性员工在全球人事经理中占40%。

戴尔 DELL

根据戴尔 2019 年的多元化和包容性报告显示，目前，女性员工数量在该公司员工总数的占比仅稍微高于30%，女性员工在管理层仅占23%。

戴尔制定了未来十年的计划，其中包括回收顾客购买的每一件“同等产品”，在包装中使用100%可回收材料。

其它多元化措施还包括聘任或留用非裔和拉美裔员工，戴尔希望他们可以占公司美国员工总数的25%，占公司美国人事经理的15%。该公司每年还致力于教育95%的团队成员关于无意识偏见和骚扰等问题。

目前，科技公司仍在努力解决女性和有色人种在工作场所占比不足的问题。根据Kapor Center数据显示，科技行业员工超过三分之二为男性，以及69%为白人。近年来，包括戴尔，Facebook和微软在内的公司都发布了多元化报告，概述了它们的目标和进展。不过，这些公司往往表示，实现这一目标还有很长的路要走。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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