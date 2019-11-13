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厉害！SpaceX 再次成功发射60颗Starlink卫星 但天文学家有点慌

2019-11-13 15:44 稿源：站长之家  0条评论
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SpaceX 火箭 太空

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:11月11日，SpaceX的“Starlink项目”成功向太空轨道发射了 60 颗卫星。尽管科学家们担心卫星数量的增加会对天文学构成威胁，但这对于高速互联网服务来说是一大进步。

据悉，本次发射任务在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地进行，SpaceX通过猎鹰九号(Falcon 9)火箭将新一批共 60 颗Starlink卫星送入太空。对比今年 5 月发射的 60 颗Starlink卫星，这次的卫星质量更大，每颗约重 260 公斤，总重为15. 6 吨。

成功发射后，猎鹰火箭的第一级轻轻地降落在了SpaceX在大西洋的Of Course I Still Love You无人驾驶船上，这次降落标志着该公司第 45 次成功回收火箭。值得一提的是，本次发射还是猎鹰 9 号火箭历史性地完成第四次发射和回收。

目前，美国联邦通信委员会(FCC)已授权SpaceX发射 12000 颗卫星，该公司的目标是增加30， 000 颗卫星，当然官方还没有证实他们是否获得批准。如果最终实现的话，那么Starlink卫星的总数将达 42000 颗。

虽然SpaceX这次成功发射，但科学家们指出的对“天文学”的威胁现在也越来越受到关注。如果不解决这些问题，下一轮发射可能会受到影响。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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