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蔚来回应正与多家律所洽谈破产清算：纯属谣言

2019-11-13 15:46 稿源：站长之家  0条评论
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蔚来 1

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息：今日，有媒体报道称，10月份开始，蔚来法务部已电话联系多家大型律师事务所询价并咨询蔚来破产清算相关事宜。

对此，蔚来总裁秦力洪回应称，这纯属谣言。此外，蔚来官方回应称，该文内容纯属造谣，误导公众。蔚来已启动了必要的法律程序。

此前，据国家企业信用信息公示系统显示，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，蔚来汽车科技有限公司日前被北京市市场监督管理局北京经济技术开发区分局列入经营异常名录。

对此，蔚来汽车相关负责人表示，对于上述情况公司正在调查了解当中。此外，蔚来官方微博回应称，目前该子公司尚未正式运营。蔚来目前经营一切正常。

QQ截图20191113154602.jpg

以下为蔚来回应全文：

今天，微信自媒体刘越“轼界车侦探”发布标题为“蔚来正与多家律所洽谈破产清算”的文章，该文内容纯属造谣，误导公众，严重干扰了蔚来的正常经营。蔚来已启动了必要的法律程序。

此前该自媒体对蔚来进行过多次造谣和不实报道，蔚来已于 2019 年 9 月 5 日在法院正式向对方提起诉讼，目前该诉讼正处于审理程序。而自 2019 年 10 月 8 日起，刘越多次在网络上对诉讼细节进行公开，捏造信息，试图干扰案件的调查审理工作。

感谢大家一直以来对蔚来的支持与关注。我们相信法庭会做出公正的裁决，在法院正式宣判之前，蔚来不会对诉讼过程进行任何评论。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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