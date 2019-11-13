iOS版Facebook应用出现漏洞，会偷偷打开iPhone摄像头

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:据theverge报道，iOS版Facebook应用被指似乎会在用户不知情的情况下，在使用该APP的过程中会激活iPhone摄像头。对此，Facebook方面表示，目前已将向苹果公司提交解决该问题的解决方案。



有报道称，当用户在应用程序上查看照片，只需将它向下拖动，就可以在屏幕左侧看到已开启的摄像头视图。网页设计师Joshua Maddux在推特上表示，“我发现Facebook应用程序存在一个安全和隐私方面的问题。当你打开Facebook应用程序时，它会自动使用你手机中的摄像头。我在这个应用程序中发现了一个漏洞，它可以让你在动态信息后面看到开启的摄像头。

Maddux称，他可以在五部不同的iPhone上都发现这个问题，这五部手机显然都运行iOS 13.2.2，而在运行iOS12 的iPhone上则不会出现这种现象。

Facebook表示，该问题是是由于 11 月 8 日应用程序更新中无意中引入了一个bug，今天已经向苹果提交了一个补丁，已修复问题。不过官方称，尚未发现由于该bug导致上传照片或视频的证据。

尽管这些问题似乎会得到解决，但不少网友开始担心Facebook会监听用户信息。即使是偶然事件，为了安全起见，建议大家关掉Facebook应用的摄像头访问权限。