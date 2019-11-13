死忠粉！推特CEO出席加纳比特币会议 曾表示永不加入Libra

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:据tnw消息，继几周前Twitter和Square 席执行官杰克·多西在投资一家加密货币初创公司，日期他又出席了在加纳举行的比特币会议。



多尔西长期以来一直为比特币做辩护，最近一直在非洲旅行，目前已经访问了尼日利亚和加纳。多西最近在尼日利亚的一次市政厅会议上发言，解释说他在非洲“理解在这里创业的挑战，并想出一个可以支持的方法”。

比特币在非洲的应用可以说是相当欢迎，一份特别的报告称，该区域的千禧一代无法获得足够的加密货币。

多尔西热衷于展示自己积极对非洲地区加密货币社区，并公开感谢比特币支持者和汇款服务公司Bit Sika。

今年早些时候，多尔在Twitter上提到了Square 的加密货币招募活动，当时他表示加密货币和区块链技术的承诺旨在通过提供前所未有的透明度和控制来增强消费者的权能——这也解释了为什么他将它们视为网络世界的关键组成部分。

10 月下旬，多尔西表示，Twitter永远不会加入facebook备受争议的“加密货币”天秤座，这有可能安抚许多支持分散期权的坚定秘密货币支持者。