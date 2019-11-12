华米公布第三季度财报：净利润2.098亿元 同比增长56.3%

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息：今天，华米科技发布了截至 9 月 30 日的 2019 年第三季度财报，营收为人民币18. 625 亿元(约合2. 606 亿美元)，同比增长73.3%。

根据财报数据显示，归属于华米的净利润为人民币2. 033 亿元(约合 2840 万美元)，而上年同期为人民币1. 138 亿元。归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3. 31 元(约合0. 46 美元)和人民币3. 15 元(约合0. 44 美元)。不按美国通用会计准则，归属于华米的调整后的净利润为人民币2. 098 亿元(约合 2940 万美元)，同比增长56.3%。

华米预计， 2019 年第四季度净营收将达到人民币19. 3 亿元至16. 5 亿元，与上年同期的人民币12. 246 亿元相比增长57.6%至59.2%。

第三季度整体设备出货量为 1370 万部，而上年同期为 820 万部。而今年前 9 个月整体设备出货量为 2760 万部，而上年同期为 1830 万部。