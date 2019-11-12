“扫一扫”分享到微信

见闻

天猫公关总监回应“双11数据造假”：造谣要负法律责任！

2019-11-12 21:13 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

双十一 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:今天，天猫官方公布双 11 总成交额为 2684 亿元，比去年多 549 亿，不得不让人感叹剁手党们的消费能力。随后，微博上一条今年 4 月预测今年双 11 数据在网上引起热议，该预测数据与天猫公布的数据高度吻合。而对于“疑天猫双 11 数据造假”一事，天猫公关总监回应称，造谣要负法律责任。

据悉，微博V认证用户尹立庆今日发布《关于淘宝 2009 年- 2018 年历年双 11 销售额数据造假的消息》，原作者按照公式预测 2019 年双 11 的大致成绩为 2689 亿元，这与今日天猫公布的双 11 总成交额为 2684 亿元相差无几。文中提到，“生产数据几乎完美分布在三次回归曲线上，拟合度均超过99.94%。几乎为1，而且生产数据有 10 年之久，每一年的数据都这么高度拟合，数据过于完美。” “按预期设定的线性公式”等说法，结论指向“淘宝双 11 骗局”。

image.png

今天下午，天猫相关负责人回应称，“按照网友的逻辑，符合统计趋势的就是假的。那么，世界经济总量也是能被预测的，经济发展也是假的吗?自己YY下满足自嗨就算了，由此得出天猫双 11 数据造假，就是造谣了哦，要负法律责任的!”

image.png

目前，关于“双 11 数据造假”原微博已被删除，原因是被多人投诉。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

中国移动 移动5G 4G网络

中国移动副总裁：不会轻言放弃4G网络，将与5G长期共存

· 中国移动 移动5G 4G网络
iPhone12 苹果 iPhone12渲染图 iPhone12Pro

PhoneArena 打造苹果 iPhone 12 设计图曝光：浴霸四镜头+小刘海设计

· iPhone12 苹果 iPhone12渲染图
许家印 恒驰1 新能源汽车

许家印：“恒驰1”将于2020上半年亮相 未来三年将投资450亿

· 许家印 恒驰1 新能源汽车
格力 双11 董明珠

格力双11战报：全品类销售额超41亿元 董明珠的店销售额增长48倍

· 格力 双11 董明珠
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
恋爱保险 网络保险 保险赔付

三年前199元买的“恋爱保险” 现在领证可赔一万朵玫瑰花

· 恋爱保险 网络保险 保险赔付
vlog 短视频 博主

大学情侣拍视频分享恋爱日常，月入2万 网友：我酸了

· vlog 短视频 博主
双十一 天猫 淘宝 盖楼 双十一催生职业盖楼师

双十一催生职业盖楼师 网友：花的钱比分到的钱更多

· 双十一 天猫 淘宝
表情包 社交网络 高中现表情包试卷

高中现表情包试卷 学生称笑着做完整张卷子

· 表情包 社交网络 高中现表情包试卷
LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤

壕！LV为英雄联盟设计皮肤 实物款总价值10万

· LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤
查看更多
﻿

编辑推荐

天猫公关总监回应“双11数据造假”：造谣要负法律责任！

[见闻]· 11月12日

中国移动副总裁：不会轻言放弃4G网络，将与5G长期共存

[见闻]· 11月12日

智能门锁界的“里程碑” 小米米家智能门锁支付额破1.7亿

[动态]· 11月12日

PC党的福音来了 微信Windows版更新：可同步手机浮窗

[动态]· 11月12日

苹果 iPhone 12 设计图曝光：浴霸四镜头+小刘海设计

[见闻]· 11月12日

许家印：恒驰1将于2020上半年亮相 未来三年将投资450亿

[见闻]· 11月12日

格力双11总销售额超41亿元 董明珠的店销售额增长48倍

[见闻]· 11月12日

支付宝：未与Lolli合作，蚂蚁区块链未参与比特币购物奖励

[见闻]· 11月12日