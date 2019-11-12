天猫公关总监回应“双11数据造假”：造谣要负法律责任！

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:今天，天猫官方公布双 11 总成交额为 2684 亿元，比去年多 549 亿，不得不让人感叹剁手党们的消费能力。随后，微博上一条今年 4 月预测今年双 11 数据在网上引起热议，该预测数据与天猫公布的数据高度吻合。而对于“疑天猫双 11 数据造假”一事，天猫公关总监回应称，造谣要负法律责任。



据悉，微博V认证用户尹立庆今日发布《关于淘宝 2009 年- 2018 年历年双 11 销售额数据造假的消息》，原作者按照公式预测 2019 年双 11 的大致成绩为 2689 亿元，这与今日天猫公布的双 11 总成交额为 2684 亿元相差无几。文中提到，“生产数据几乎完美分布在三次回归曲线上，拟合度均超过99.94%。几乎为1，而且生产数据有 10 年之久，每一年的数据都这么高度拟合，数据过于完美。” “按预期设定的线性公式”等说法，结论指向“淘宝双 11 骗局”。

今天下午，天猫相关负责人回应称，“按照网友的逻辑，符合统计趋势的就是假的。那么，世界经济总量也是能被预测的，经济发展也是假的吗?自己YY下满足自嗨就算了，由此得出天猫双 11 数据造假，就是造谣了哦，要负法律责任的!”

目前，关于“双 11 数据造假”原微博已被删除，原因是被多人投诉。