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见闻

中国移动副总裁：不会轻言放弃4G网络，将与5G长期共存

2019-11-12 20:45 稿源：站长之家  0条评论
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5G

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:在今日GSMA举办的北京创新论坛上，中国移动副总裁李正茂在高峰圆桌对话环节上表示，5G与4G会长期共存，中国移动不会轻言放弃4G网络。他还呼吁政府出台基站供电优惠的政策，以减轻5G基站耗电成本，推进5G网络建设。

李正茂表示，中国移动已在全国建设 280 万个4G基站，“4G是目前非常好的网络，不能轻言放弃”，他说，5G与4G的融合发展非常重要，未来5G与4G也会长期共存。

对于5G建设的挑战，他指出，去年产业界就在探讨三个挑战：5G基站数量要是4G的 3 倍;单个基站耗电量是4G的 3 倍;单个基站的价格是4G的 3 倍。

对于以上三个问题，李正茂表示，基站数量方面的问题已经基本解决。

在耗电方面，李正茂坦言目前的进展并不大，不过中国移动也找到了解决问题的方向，比如把基站的收发配比数向下减，虽然性能受点影响，但功耗大幅下降。他还建议地方政府出台对5G基站提供优惠供电，比如山西和广东已经先后出台，希望有更多地方政府出台这类政策。

在价格方面，他认为还需要产业进一步成熟，规模做大，让供应商的价格进一步降下来。“相信数量上来之后，价格自然会下降。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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