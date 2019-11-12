许家印：“恒驰1”将于2020上半年亮相 未来三年将投资450亿

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息：今日下午，恒大在广州举行恒大新能源汽车战略合作伙伴合作峰会。会上，恒大董事会主席许家印表示，计划三年对新能源汽车投资 450 亿元。恒驰第一款车——“恒驰1”计划明年上半年亮相，计划在 2021 年量产。

许家印称，恒大未来全球十大生产基地年产能规划均为 50 万辆，初期 10 万辆。未来5- 10 年，恒大年产规划 100 万辆;10- 15 年，达到 500 万辆。同时，恒大将与柯尼塞格合作，年生产 1000 辆超级跑车。

10 月 7 日，恒大集团主席许家印在季度工作会议上讲话称，恒大旗下新能源车的产量将达到年产 100 万辆，并用 3 到 5 年成为全世界最大、实力最强的新能源汽车集团。此外，计划通过一年半左右，将其新能源电池提升到世界一流水平。为此恒大计划给新能源科技研究院20%的股权激励，按首期投资 300 亿元计算，20%的股权就是 60 亿元。

此前，恒大曾频繁布局汽车领域。

1 月 15 日，恒大健康发布公告称，公司斥资9. 3 亿美元收购一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司NEVS的51%股权并获得多数董事席位。

1 月 29 日，恒大健康宣布，公司以1. 5 亿欧元入股瑞典超跑公司柯尼塞格。

3 月 15 日，恒大健康发布公告称，本公司之附属公司与天津天海同步集团有限公司、湖北泰特机电有限公司及吕超订立股权转让协议。根据股权转让协议，公司以 5 亿元收购泰特机电有限公司70%股份。资料显示，泰特是全球轮毂电机研发和生产的领跑者，其全资持有国际领先的轮毂电机及电动汽车驱动系统的研发生产企业e-Traction。

6 月 11 日，广州市人民政府与恒大集团签署了战略合作框架协议。恒大将在广州南沙区投资 1600 亿元建设新能源汽车三大基地等项目，其中新能源汽车整车研发生产基地将建成恒大新能源汽车集团未来年产 100 万辆整车的生产基地。