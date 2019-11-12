支付宝澄清：未与Lolli合作，蚂蚁区块链未参与比特币购物奖励

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:今日早间，CoinDesk报道称，比特币奖励购物应用程序Lolli宣布与中国电商巨头阿里巴巴达成合作。Lolli 的浏览器内应用程序使用户能够像往常一样通过网站购物，并可在浏览器内置钱包获得少量比特币奖励。



Lolli的传播负责人Aubrey Strobel还介绍称，Lolli仅适用于在美国境内购买的商品，中国居民将无法参加。其产品将从中国运送给美国用户。

对此，支付宝公关部负责人澄清表示，公司没有与比特币奖励购物应用程序Lolli合作，蚂蚁区块链也没有参与到Lolli的比特币购物奖励活动中。媒体的理解是有问题的。

值得一提的是，超过 4 亿件跨境商品添加了区块链“身份证”，比去年多了2. 7 倍。用户用支付宝、天猫和淘宝扫一扫，就能看到它从海外采购到国内配送的全链路信息。此外，支付宝的区块链技术首次应用在保护“卖家秀”上，为商家上线了“盗图维权”工具—鹊凿，提供图片确权存证、侵权取证和证据核验等一站式线上自助服务，证据符合司法认定标准。