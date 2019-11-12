雷军：双11小米全平台销售额61亿 包揽219项第一

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:今天，小米董事长雷军发内部信公布双十一战绩。双 11 当天，小米全平台销售额达61. 13 亿元，手机销量超 105 万台，小米AIoT产品全平台销量超 555 万件，连续第七次获得天猫平台品牌旗舰店销售额冠军，并且包揽了 219 项第一。

根据相关调研机构数据，小米电视已经连续三个季度位居中国市场销量第一。双 11 开场仅 10 分 36 秒，小米电视全渠道销量破 20 万台。双十一当日小米电视包揽天猫、京东、苏宁三大平台电视品类销售额、销量冠军，狂揽 6 大尺寸段 72 项冠军，当日全渠道总销量超 91 万台。

此外，在今年的双十一上，米家空调销量超越TCL、科隆等传统品牌，成功跻身天猫空调品类销售额Top10;米家洗衣机/Redmi洗衣机产品超越博世、LG等品牌，同样跻身天猫洗衣机品类销售额Top10;米家对开门冰箱、米家三开门冰箱双十一当日也在天猫平台上迅速售罄。

以下为雷军内部信全文：

小米同学们：

今年是小米的第 7 次双十一，是“手机+AIoT”双引擎战略落地第一年，也是我们推动“智能生活”真正走向大众的元年。双十一当天，我们不仅再次刷新销售额纪录达61. 13 亿元，连续第七次获得天猫平台品牌旗舰店销售额冠军，并且在全平台拿下了 219 项第一，在众多智能产品品类中一骑绝尘。

这些成绩已经充分证明，小米是当之无愧的智能生活领先者!

1. 手机双品牌策略成效显著

双十一全天，手机全平台销量超 105 万台!当天我们首发了全球首款 1 亿像素量产机型小米CC9 Pro。在此之前，在相机部等诸多团队研发同事的共同努力下，我们拿下了DXOMARK相机评分的全球第一。凭借过硬的技术实力，小米CC9 Pro取得了双十一的开门红!不仅是拍照，我们的快充、无线快充等一系类领先新技术都受到了用户的热烈追捧。此外，我们在国内的首款5G产品小米9 Pro、Redmi品牌的旗舰Redmi K20Pro等都大受欢迎，再次印证了我们的手机双品牌策略进展顺利、已获成功。

这一系列成绩表明小米的技术实力获得了广大消费者的认可。未来我们将继续加大研发投入，用更多令人震惊的研发成果来决胜全新的5G时代!

2. AIoT一骑绝尘，智能生活全面领先

今年双十一，我们售出了 555 万件智能生活产品，相较去年增长148%!电视、笔记本电脑、空气净化器、扫地机器人、智能手环、AI音箱、净水器等品类在全平台狂揽 219 项第一。小米电视再显王者之风，囊括全平台销量额/销量第一，包揽了 6 大尺寸段单品的全平台销量额/销量冠军，遥遥领先于全行业。我们的大家电业务已稳居国内第一阵营。

小米是智能生活领先者已是不争的事实，我们的优势还在不断扩大!

3. “小米=智能生活”已获全球消费者认可。

双十一早已是全球购物狂欢节，我们今年继续海外同步举行双十一狂欢，同样成绩斐然。今年双十一，天猫再次披露了最受欢迎的中国出口品牌，不仅小米品牌蝉联第一，米家品牌也同时上榜，位列第四。

这充分说明，在全球消费者心目中，小米不仅代表了中国设计、中国制造，还让智能生活触手可及。小米，就是智能生活的代名词!

今年的双 11 有着特别的意义，是对小米“手机+AIoT”双引擎战略的检验，也是小米研发成果开始井喷后的集中展现。我们用骄人的成绩证明了，“手机+AIoT”双引擎战略航向正确，小米也拥有足够的实力捕捉“5G+AIoT”的巨大风口!

在此，我代表小米集团感谢全球用户、米粉的支持，感谢所有合作伙伴的鼎力襄助，更要特别感谢广大小米研发、供应链、生态链、电商销售、小米线下、市场、客服、物流、售后等各个部门的同学们。正是你们在各自岗位上的尽职尽责、拼搏奋斗，小米才能源源不断拿出感动人心、价格厚道的好产品，才能持续斩获“双 11 七连冠”等辉煌战绩，才能不惧任何艰难险阻，满怀信心地迈向智能生活新时代!

谢谢大家!大家辛苦了!

七年来，“电商之王”桂冠从未旁落，新零售探索之路也渐入佳境，生态链越发壮大，智能生活率先成为日常，在全球越来越多的国家成为“中国科技名片”……小米已收获了很多成就，但更大的成长性和更让人兴奋的可能性仍在未来。让全球每个人都能享受科技带来的美好生活，我们继续加油!

雷军

11/12/2019