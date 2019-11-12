苹果iOS 13首个公共越狱工具Checkra1n发布 支持iPhone和iPad

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息:据9to5mac报道，开发者兼黑客Axi0mX早在 9 月份就宣布了一个名为“checkm8”的新漏洞，它提供了破解几乎所有Apple A系列CPU以及A11 Bionic芯片越狱。今天，他们又发布了Checkra1n，这是第一款与运行iOS13 的iPhone和iPad兼容的公共越狱工具。



据介绍，Checkra1n使用的“ checkm8”方法基于硬件漏洞，因此被认为是“不可修补的”。这意味着Apple不能简单地通过软件更新对其进行修补，这就是该工具与现在公众使用的最新iOS13 更新兼容的原因。简单的说，这款新越狱工具能够在运行iOS 12. 3 及更高版本的iPhone 5s和iPhone X之间的几乎所有苹果设备上越狱。

值得注意的是，，Checkra1n目前仅为beta版，因此存在着不稳定性。该工具与某些旧款的iPad型号并不兼容，其中包括iPad Air 2，第一代iPad Pro和第五代iPad。支持的设备iPhone 5s，iPad mini 2，iPad mini3 和原始的iPad Air，但是某些用户的这些设备可能也会遇到问题。

它使用半连接方法，这需要计算机在每次重新启动时重新加载系统修改。目前，运行越狱过程所需的应用仅适用于macOS。该团队现在正开发适用于Windows和Linux的版本，这些版本将在添加到之后的版本中。