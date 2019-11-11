即将上市？知名DJ Calvin Harris意外泄露已抢先尝鲜新Mac Pro

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:直到现在，苹果新Mac Pro的在官网仍然提示为“今年秋季上市”，而在周末知名DJ和制片人Calvin Harris的工作室却出现了新苹果Mac Pro的身影。



据macrumors报道，周六，Harris在Instagram上发布了一条Instagram短视频，展示了他的一些音乐作品，并向粉丝分享了自己的制作工作室。而让果粉最为关注的是，在这段视频中可以看到Mac Pro‌放在了工作室桌子旁边的地板上。

注：图片来自Calvin Harris视频截图

这一迹象表明，苹果公司已经开始与创意专业人士分享了Mac Pro，以在这款设备正式推出前观察体验效果。

据悉，新款Mac Pro最高可选 28 核的Intel Xeon W处理器，1.2TB六通道内存，共有 64 条PCI Express通道，每个模块支持2TB容量，并支持Apple T2 芯片加密后的总共4TB板载存储。

Mac Pro起步价 5999 美元，而配套的6K显示器Pro Display XDR的价格则是 6000 美元。