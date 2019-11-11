“扫一扫”分享到微信

见闻

即将上市？知名DJ Calvin Harris意外泄露已抢先尝鲜新Mac Pro

2019-11-11 17:08 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

苹果商店

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:直到现在，苹果新Mac Pro的在官网仍然提示为“今年秋季上市”，而在周末知名DJ和制片人Calvin Harris的工作室却出现了新苹果Mac Pro的身影。

macrumors报道，周六，Harris在Instagram上发布了一条Instagram短视频，展示了他的一些音乐作品，并向粉丝分享了自己的制作工作室。而让果粉最为关注的是，在这段视频中可以看到Mac Pro‌放在了工作室桌子旁边的地板上。

image.png

注：图片来自Calvin Harris视频截图

这一迹象表明，苹果公司已经开始与创意专业人士分享了Mac Pro，以在这款设备正式推出前观察体验效果。

据悉，新款Mac Pro最高可选 28 核的Intel Xeon W处理器，1.2TB六通道内存，共有 64 条PCI Express通道，每个模块支持2TB容量，并支持Apple T2 芯片加密后的总共4TB板载存储。

Mac Pro起步价 5999 美元，而配套的6K显示器Pro Display XDR的价格则是 6000 美元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

天猫 双十一 双十一交易额

天猫：截至16时31分双十一交易额超2135亿 超去年全天

· 天猫 双十一 双十一交易额
阿里 天猫 双11

阿里巴巴：2019天猫双11物流订单量破10亿

· 阿里 天猫 双11
双11 华为 华为发放20亿奖金

双11华为发放20亿奖金？网友：别人发钱我花钱

· 双11 华为 华为发放20亿奖金
优客工场 联合办公 毛大庆 区块链

优客工场创始人：联合办公是区块链技术的天然应用场景

· 优客工场 联合办公 毛大庆
双11 双11攻略 函数

高中生用函数模型做双11攻略 网友：比做攻略更难的是没钱

· 双11 双11攻略 函数
恋爱保险 网络保险 保险赔付

三年前199元买的“恋爱保险” 现在领证可赔一万朵玫瑰花

· 恋爱保险 网络保险 保险赔付
vlog 短视频 博主

大学情侣拍视频分享恋爱日常，月入2万 网友：我酸了

· vlog 短视频 博主
双十一 天猫 淘宝 盖楼 双十一催生职业盖楼师

双十一催生职业盖楼师 网友：花的钱比分到的钱更多

· 双十一 天猫 淘宝
表情包 社交网络 高中现表情包试卷

高中现表情包试卷 学生称笑着做完整张卷子

· 表情包 社交网络 高中现表情包试卷
LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤

壕！LV为英雄联盟设计皮肤 实物款总价值10万

· LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤
查看更多
﻿

编辑推荐

小米 MIX Alpha 环绕屏手机最新真机照曝光

[数码日爆]· 11月11日

张勇：我不关心双十一销售额 技术的峰值更重要

[见闻]· 11月11日

即将上市？著名音乐人意外泄露已抢先尝鲜新Mac Pro

[见闻]· 11月11日

双11华为发放20亿奖金？网友：别人发钱我花钱

[见闻]· 11月11日

麻省理工推世界首个后空翻四足机器人 还会踢足球

[见闻]· 11月11日

腾讯公布全新使命与愿景：用户为本 科技向善

[见闻]· 11月11日

花呗紧急开发了个新功能：专治双11后“吃土”

[动态]· 11月11日

普思投资回应王思聪被限高消费：熊猫TV倒闭引发的纠纷

[见闻]· 11月11日