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优客工场创始人：联合办公是区块链技术的天然应用场景

2019-11-11 16:36 稿源：站长之家  0条评论
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众创空间，办公室，共享空间

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:11 月 9 日，优客工场创始人、董事长毛大庆在其个人公众号发表《联合办公：区块链技术的天然应用场景》一文。

毛大庆表示：联合办公行业一直存在有企业服务落地过程中存在的信息不对称、数据孤岛、中心化数据库不安全、社群生态活跃不高、企业服务附加值低等问题。区块链技术可以非常好地解决这些问题。他认为，联合办公行业的区块链应用逻辑旨在打通人、物、场，做企业的连接器，通过数据完成用户和服务的上链，通过贡献积分形式的激励机制完成整个生态体系(人、物、场)的运转，藉此整个运作模式的闭环。

毛大庆还指出，在企业征信方面，区块链同样将为联合办公行业带来巨大突破。针对企业间的资金流(结算授信)而言，联合办公行业区块链可通过智能合约技术强制执行已完成并被共识的交易，降低赖账违约等风险，同时将入驻企业的合同信息(入驻企业间的交易信息、优客工场与入驻企业的合同、企业与第三方服务机构的合同)、担保信息、标的产生信息(金融公司标的的银行流水)、投资人记录、购买人记录、资金流、物流、还款记录等接入区块链系统，实现所有信息的全程透明可视化，免去了投资机构繁杂的财务尽职调查环节。

毛大庆最后总结，未来，随着人力资源、财务、法律咨询等企业服务逐渐落地，区块链的分布式账本、密码学、智能合约、共识机制，会随着服务的落地进一步影响联合办公行业的发展。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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