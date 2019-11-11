调查：区块链招聘职位前三企业依次为德勤、IBM、埃森哲

站长之家(ChinaZ.com) 11月11日 消息:据ledgerinsights报道，就业门户网站Indeed调查数据显示，区块链和加密货币的求职人数有所下降，但雇主需求飙升。其中，软件职位在加密和区块链工作中所占需求比例最高。



自 2016 年至 2019 年，雇主对于比特币，加密货币以及区块链企业的兴趣逐步上涨。前五大区块链招聘企业分别是：德勤，IBM，埃森哲，思科，Collins Aerospace (世界上最大的航空航天和军备供应商之一)，另一家咨询公司EY位居第六。

在区块链和加密货币领域最受欢迎的工作岗位是什么呢?排名前五种的岗位分别为软件工程师、高级软件工程师、软件架构师、完整堆栈开发人员和前端开发人员。

分析认为，要胜任这些岗位建议熟悉基本密码学、对等网络和C++、Java、Python或JavaScript的语言。但是要脱颖而出，需要学习新的语言，如Hyperledger、Bitcoin Script、以太坊的Solidity和瑞波的协议将是一条出路。

Indeed预测，企业增加加密货币和区块链岗位趋势将持续到 2020 年，求职者的工作兴趣可能会随着比特币的价格而波动，但技术开发的招聘正在稳步增长。