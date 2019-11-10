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贾跃亭破产计划延期 超七成债权人反对破产方案

2019-11-10 15:37 稿源：站长之家  0条评论
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FF91，贾跃亭

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:据 36 氪消息，贾跃亭的破产重组计划将要延期，因只有23%的债权人同意贾跃亭提出的方案。此前，贾跃亭公布破产重组方案，按照他的计划，债权人需要在 2019 年 11 月 8 日投票来决定是否同意该方案。如果90%的债权人同意，则按照目前的方案进行破产重组。然而，截至 11 月 6 日，只有 2 成的债权人同意该方案。

债务人中，A股上市公司欧菲光提出明确的反对意见，欧菲光认为贾跃亭以英文的形式公布破产文件导致中国债权人充分理解法案的时间不够，无法做出有效的判断。基于此，贾跃亭撤回此前提交的破产方案，并将投票期延后。

今年 10 月，FF公布，为彻底解决个人国内债务问题，Faraday Future创始人贾跃亭已经在美国申请个人破产重组，并成立了由债权人委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托，美国法院认定的贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。

据法院公布的破产申请文件显示， 贾跃亭的个人资产超 5 亿美元，债务超 10 亿美元，债权人超 100 位。其中，最大债权人为深圳英大资本，债务额为2. 79 亿美元(约合人民币19. 7 亿元)。其次是中信银行，索赔总额2. 33 亿美元(约合人民币16. 5 亿元)。第三位是平安银行，索赔总额2. 3 亿美元(约合人民币16. 2 亿元)。第四位是中泰创展，索赔总额1. 8 亿美元(约合人民币12. 7 亿元)。第五位是中国民生信托，索赔总额为1. 89 亿美元(约合人民币 12 亿元)，其中担保债务超 1400 万美元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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