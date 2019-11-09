36氪纳斯达克上市 首日破发跌近10%

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息：36 氪今日正式登陆纽交所，股票代码为“KRKR”，开盘价12. 58 美元，较发行价14. 50 美元下跌13.24%，截止收盘 36 氪跌近10%，市值5. 19 亿美元。

36 氪此次募资主要用于增强内容产品，扩大业务服务范围、客户群和服务深度，提高数据分析和技术能力，补充营运资本等。

36 氪在 2018 年的总营收为2. 991 亿元，其中，在线广告服务营收为1. 738 亿元(约合 2530 万美元);企业增值服务营收为1. 002 亿元(约合 1460 万美元);订阅服务营收为 2510 万元(约合 370 万美元)。

36 氪在 2019 年上半年的营收为2. 019 亿元(约 2940 万美元)。 2019 年上半年以来，企业增值服务收入超过线上广告费用成为 36 氪营收主要来源。

股东方面，IPO前，冯大刚直接持有18.5%的股份，刘成城则直接持有6.5%的股份。IPO后，冯大刚拥有75.9%的投票权;刘成城拥有32.2%的投票权;蚂蚁金服拥有4.7%的投票权;Tembusu Limited有3.1%的投票权。