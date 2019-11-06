任正非：今年华为智能手机生产将达2.4亿至2.5亿部

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息：今日下午，华为创始人任正非在深圳总部与智能工厂工业4. 0 精神之父、德国生产自动化教授Detlef Zuehlke以及前联合国安理会主席马凯硕进行了对话。

在谈及信息安全的问题时，任正非表示，关于信息安全问题永远是大问题，就和矛和盾的关系一样，有盾一定有矛。但是量子计算机出现之后很多计算问题就可以解决了。很多人将区块链说的多么伟大，但在量子计算面前就一钱不值了。实际上，在信息安全是长期困扰人们的问题，道高一尺魔高一丈，永远都是没完没了的几个问题，这个问题不是用技术来解决的，而是用法律来解决。

谈及被列入“实体清单”的影响时，任正非称，首先要感谢美国供应商对华为的支持和帮助，没有其支持和帮助华为发展不到今天。华为永远愿意与美国供应商一起走向新世界和为人类服务。虽然受到了美国制裁，但从华为财报来看华为仍然保持了快速增长。华为如果明年年底仍然可以发展，就说明我们生存问题可以解决了。

此外，任正非还表示，如果禁用谷歌系统的话肯定是有影响的。我们和谷歌双方是有协议的，共同努力营造世界共赢的生态。我们的Mate30 没有预装谷歌系统，现在销量还是不错的。今年华为智能手机将生产2. 4 亿至2. 5 亿部，明年还有明年的情况，还不能判断明年的状况。最困难就是这个时期了，再慢慢就会好起来了。