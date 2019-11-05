1299 元起！小米手表正式发布：腕上「小手机」

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 5 日消息：在今天下午的小米 CC9 Pro 新品发布会上，除了小米电视 5 系列和主角小米 CC9 Pro 之外，小米还正式发布了小米手表。

图片来自 小米

据官方介绍，小米手表采用了 1. 78 英寸 AMOLED 方形大屏，44mm 表盘像素密度为 326PPI 精细显示，大小男女适用；四曲面玻璃镜面、铝合金磨砂表框，质感极佳且坚固耐划；陶瓷后盖与氟橡胶材质表带，温润亲肤，适合长久使用。

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小米手表内置全功能 eSIM 芯片，支持独立接打电话和上网，可以是备用机，也可以一号双终端，联通、移动、电信三大运营商均支持。

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小米手表全球首发高通骁龙可穿戴旗舰处理器 3100 4G 版，支持独立 WiFi、独立蓝牙，多功能 NFC 等配置。内置 570mAh 大容量电池， 36 小时续航；预装开放生态的手表操作系统 MIUI For Watch，提供海量表盘（超过 100 款）、能下载A pp，支持自定义表盘，喜欢的功能、照片都可设置为表盘；内置全功能小爱同学，远程操控智能家居；欧洲赛级运动算法「FIRSTBEAT」，支持 VO2max 最大摄氧量分析， 10 种专业运动模式。

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小米手表还内置应用市场，针对手表深度定制超过 40 款常用 App，并持续增加中。同时与 QQ，Keep、QQ 音乐、航旅纵横等多款软件联合深度定制。

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价格方面，小米手表价格售价 1299 元，今天下午 5 点开启预定， 11 月 11 日 0 点全渠道首卖。另外，小米推出了小米手表尊享版，官方介绍其采用了蓝宝石玻璃镜面，9H 超高硬度，采用限量的方式发售，全球唯一编号，售价 1999 元， 12 月下旬上市。