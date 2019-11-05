贾跃亭300万美金购买豪宅？贾跃亭债务处理小组：纯属谣言

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息：今日，针对“贾跃亭300万美金购买豪宅、转移股权、隐匿或转移资产”的报道，贾跃亭债务处理小组回应称，贾跃亭购买300万美元豪宅的说法，纯属子虚乌有的谣言。贾跃亭先生目前已经提交个人破产重组申请，任何所谓的通过大宗消费或者代理人转移资产的行为都会追溯到两年前。

10月30日，有外媒报道称， 8 月贾跃亭在申请破产前新买了一套价值 300 万美元的大豪宅。这个占地 3300 平方英尺的住宅就位于洛杉矶帕洛斯·维德斯半岛的山上。

以下为贾跃亭债务处理小组回应全文：

贾跃亭先生申请个人资产破产重组之后，近期出现了“贾跃亭300万美金购买豪宅、转移股权、隐匿或转移资产”等恶意的、别有用心的谣言，严重缺乏常识，请大家不要盲从和传谣。贾跃亭债务处理小组特别回应如下：

1， 关于贾跃亭先生在今年8月购买价值超300万美元豪宅的说法，纯属子虚乌有的谣言。贾跃亭先生目前已经提交个人破产重组申请，任何所谓的通过大宗消费或者代理人转移资产的行为都会追溯到两年前。根据美国法律规定，任何隐瞒不报都是不可能的。

2， 关于第三方代持FF股份一事，完全是合理、合法且主动披露的公开信息，贾跃亭先生绝对不存在任何转移或隐匿资产的行为。2018年7月，贾跃亭先生按照投资方的要求，将个人所持FF股权转由第三方代持;目前，第三方所代持的该FF经济收益权通过West Coast LLC拟全部转到还债信托。而Ocean View早在2017年底，因为FF的紧急资金需求等原因已经处置了。

3， 关于上海懒财向贾跃亭追讨5000万元债务一事，这是乐视控股、韬蕴资本以及上海懒财之间存在的三方债务。乐视控股和韬蕴资本之间存在一系列数额巨大的经济纠纷，其中在乐视与韬蕴资本达成收购易到的交易协议之后，韬蕴资本至今未向乐视方支付任何交易对价以及完成抵债等协议约定的义务，导致了涉及金额几十亿元的经济纠纷，也就是说韬蕴一分钱未付就把易到拿走了，这是严重欺诈行为。关于乐视控股与韬蕴一系列的经济纠纷，乐视控股已陆续向法院提起诉讼。

4， 近期，贾跃亭债务处理小组发现，极个别债权人为了超低价剥夺贾跃亭所持FF股权、进而控制FF公司，在破产代理公司EPIQ网站上上传所谓的声明，并多次向不知情的媒体进行所谓的爆料，其试图阻挠破产重组顺利推进的行为已严重损害了其他债权人的利益，我们对此强烈谴责。

贾跃亭债务处理小组

2019年11月5日