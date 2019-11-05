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2799 元起！小米 CC9 Pro 正式发布：DXOMark 总分第一

2019-11-05 15:31 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11 月 5 日消息：在今天的小米 CC9 Pro 发布会上，小米发布正式发布了首发 1 亿像素的小米 CC9 Pro 手机。

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据官方介绍，小米 CC9 Pro 最大的特点是搭载了 1 亿像素的主摄，1/1.33 英寸大底，是目前最高的。

此外，小米 CC9 Pro 还有 2000 万超广角镜头、1200 万经典人像镜头、1.5cm 超微距镜头以及超长焦镜头，其中主摄和变焦镜头都支持四轴 OIS 光学防抖，8P 玻璃镜头，四闪光灯设计。变焦方面，小米 CC9 Pro 手机不使用潜望式镜头的情况，依然做到了 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦和 50 倍数码变焦。

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在 DXOMark 公布的评分上，小米 CC9 Pro 尊享版手机拍照 130 分，排名第二，视频 102 分，排名第一，总分与 Mate 30 Pro 并列第一。

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小米 CC9 Pro 同时配备了 6.47 英寸曲面屏、高通 730G 芯片以及 5260 毫安大电池，支持 30W 快充，屏下指纹和 NFC。价格方面，小米 CC9 Pro 6+128GB 版本，售价 2799 元；小米 CC9 Pro 8+128GB 版本，售价 3099 元；小米 CC9 Pro 8+256GB 版本，售价 3499 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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