苹果 16 英寸 MacBook Pro 渲染图曝光：全新设计 Touch ID 按键与实体「ESC」键

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 4 日消息：此前有消息称，苹果将会推出 16 英寸的 MacBook Pro。现在据 Macrumors 报道，日前他们获得了一张疑似新款 16 寸 MacBook Pro 的渲染图。

图片来自 MacRumors

日前在 macOS Catalina 的 Beta 版本中，有网友在系统内发现疑似 16 英寸 MacBook Pro 的图片。从图片可看出，16 英寸 MacBook Pro 的屏幕黑边变得更窄、TouchID 按键与 Touch Bar 进行分离，同时还将会配备一颗实体的「ESC」键，但整体的外观设计与 15 英寸版并没有大幅度变化。

此外，报道还称在 macOS 10.15.1 Catalina 上出现了「Radeon RX5300/5500M」字符串，预计 16 英寸 MacBook Pro 有望采用 AMD Radeon RX 5300M 或 5500M GPU，，带来更加强劲的图形处理能力。