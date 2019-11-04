“扫一扫”分享到微信

见闻

苹果 16 英寸 MacBook Pro 渲染图曝光：全新设计 Touch ID 按键与实体「ESC」键

2019-11-04 15:53 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 4 日消息：此前有消息称，苹果将会推出 16 英寸的 MacBook Pro。现在据 Macrumors 报道，日前他们获得了一张疑似新款 16 寸 MacBook Pro 的渲染图。

unconfirmed-16-inch-macbook-pro-physical-esc-key.jpg

图片来自 MacRumors

日前在 macOS Catalina 的 Beta 版本中，有网友在系统内发现疑似 16 英寸 MacBook Pro 的图片。从图片可看出，16 英寸 MacBook Pro 的屏幕黑边变得更窄、TouchID 按键与 Touch Bar 进行分离，同时还将会配备一颗实体的「ESC」键，但整体的外观设计与 15 英寸版并没有大幅度变化。

此外，报道还称在 macOS 10.15.1 Catalina 上出现了「Radeon RX5300/5500M」字符串，预计 16 英寸 MacBook Pro 有望采用 AMD Radeon RX 5300M 或 5500M GPU，，带来更加强劲的图形处理能力。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

李国庆 李国庆姐姐警告俞渝 俞渝 当当

李国庆三位姐姐发声明警告俞渝：我们也将抓破你的脸

· 李国庆 李国庆姐姐警告俞渝 俞渝
剁手党 双11 互助群 微信

剁手党为薅羊毛加了十几个互助群 网友：双11我太难了

· 剁手党 双11 互助群
APP 隐私 APP专项整治

工信部开展APP侵害用户权益专项整治工作 违规主体或将被纳入失信名单

· APP 隐私 APP专项整治
高盛 AppleCard 苹果支付

大手笔！高盛已为Apple Card发放了100亿美元信用额度

· 高盛 AppleCard 苹果支付
表情包 社交网络 高中现表情包试卷

高中现表情包试卷 学生称笑着做完整张卷子

· 表情包 社交网络 高中现表情包试卷
LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤

壕！LV为英雄联盟设计皮肤 实物款总价值10万

· LV 英雄联盟 英雄联盟皮肤
网购 双十一 红包

听着广播学抢红包教程？50后网购的样子着实可爱

· 网购 双十一 红包
双十一 网购 代花钱

00后推出代花钱服务 替“有钱没闲”的人剁手双十一

· 双十一 网购 代花钱
程序员 脱发 发头盔

95后女生送5任前男友生发头盔 称只喜欢程序员

· 程序员 脱发 发头盔
达摩院 商标 阿里巴巴

阿里达摩院商标被驳回 网友：光明顶岂不是更高级？

· 达摩院 商标 阿里巴巴
查看更多
﻿

编辑推荐

三星回应中国区裁员传闻：顺应5G时代发展需求

[动态]· 11月04日

搜狐第三季度总营收4.82亿美元，同比增长9％

[数说]· 11月04日

苹果提交环绕屏手机专利，会比小米MIX Alpha优秀吗？

[见闻]· 11月04日

微信回应ios13.2频繁杀后台：问题已基本修复

[见闻]· 11月04日

江苏一公司被贾跃亭罗永浩欠款 合计超4400万元

[见闻]· 11月04日

李国庆三位姐姐发声明警告俞渝：我们也将抓破你的脸

[见闻]· 11月04日

剁手党为薅羊毛加了十几个互助群 网友：双11我太难了

[见闻]· 11月04日

16 英寸 MacBook Pro 渲染图曝光：配备实体「ESC」键

[见闻]· 11月04日