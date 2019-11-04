李佳琦回应不粘锅直播翻车：未按流程操作

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息：据澎湃新闻报道，近日，针对“不粘锅直播翻车”一事，网红主播李佳琦回应称，煎鸡蛋出现粘锅的现象，是因为在使用这款不粘锅时，没有经过说明书上要求的“用前先放入水煮沸后倒掉”的“开锅”过程导致。

此外，李佳琦还表示，自己在直播中连说“它不沾”，则是因为他以为在用的是那口使用了好几个月的同款旧锅，因为它从未出现过粘锅情况。

在此之前，该锅品牌方曾发布声明回应称，直播所涉及产品符合国家标准，某些做法会引起不粘锅烹饪时发生粘锅现象：温差较大的食物直接下锅容易粘锅，例如刚从冰箱取出的鸡蛋与加热的锅体接触就容易发生粘锅;空锅体超过 250 度会降低不沾性能，导致粘锅;涂层使用不恰当方式清洗，破坏后容易粘锅。

资料显示，李佳琦为口红一哥，曾于2018年9月，成功挑战“30秒涂口红最多人数”的吉尼斯世界纪录，成为涂口红的世界纪录保持者。自此被称为“口红一哥”。2018年“双十一”与马云pk卖口红，最终战胜马云。2019年10月17日，李佳琦入选2019福布斯中国30岁以下精英榜。