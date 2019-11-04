北京市监局：电商平台在双11促销活动期间不得先涨后降

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息：据中国新闻网报道，昨日，北京市市场监督管理局表示，要求平台企业在集中促销活动期间要及时发现并制止虚构原价、先涨后降、不履行价格承诺等违法行为，同时要严格落实“赔偿先付制度”，保护消费者合法权益。

北京市市场监督管理局相关负责人指出，为进一步规范网络集中促销行为，该局联合北京市委网络安全和信息化办公室、北京市公安局、北京市通信管理局、北京市邮政管理局对京东、天猫、美团、聚美优品等10家重点电子商务平台企业进行行政指导，督促企业规范开展“双十一”网络集中促销活动。

负责人指出，重点从平台治理、广告宣传、消保维权、价格管理、产品质量、餐饮管理、保健食品七个方面对电商平台企业提出指导意见。

其中，在网络广告宣传方面，要求平台企业禁止发布内容不符或证明材料不全的广告，禁止发布处方药、烟草类广告。

在价格监管方面，负责人表示，要求平台企业在集中促销活动期间要及时发现并制止虚构原价、先涨后降、不履行价格承诺等违法行为，要认真履行明码标价义务。

在消费者维权方面，负责人表示，平台企业要加强消费者权益保护，积极承担首问责任，严格落实“赔偿先付制度”，妥善应对突发事件，畅通诉求反映渠道，努力实现消费纠纷一次性解决。

此外，北京市公安局提示平台企业严禁销售假冒伪劣商品，坚决杜绝涉枪、涉爆、涉恐以及涉及隐私类信息的发布，严防各类电信网络诈骗;北京市通信管理局要求平台企业加强对用户个人信息的保护，加大对非实名电话卡、虚假营业执照等风险点的防范力度;北京市邮政管理局从完善安全监管体系措施、提高快件揽收效率、推广绿色包装等方面对平台企业提出要求。